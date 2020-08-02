شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سيول عارمة في ظهران الجنوب إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهران (صدى): وثق مقطع فيديو متداول سيول عارمة اليوم الأحد في محافظة ظهران الجنوب . وثق مقطع فيديو متداول سيول عارمة اليوم الأحد في محافظة ظهران الجنوب . وأظهر الفيديو جريان السيول شمال غرب المحافظة على مساحات واسعة وبكميات هائلة . وتشهد المملكة أمطار صيفية وجريان سيول في بعض المناطق منذ عدة أيام .

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