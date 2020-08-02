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حادثة قتل مفجعة في الأحساء و السبب كمامة! Advertisements توفِّي حارس أمن متأثراً بجروحه بعد تعرَّضه للطعن أثناء فترة عمله في إحدى المحلات التجارية بالأحساء. وبحسب مصادر “صدى” أن مشاجرة وقعت بين مواطن عشريني يعمل حارس أمن بمحل تجاري و بين أحد المتسوقين أثر خلاف على ارتداء الكمامة حيث أصيب حارس الأمن بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

فيما تم القبض على الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.





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