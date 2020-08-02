وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة لوفيات وإصابات وحالات التعافي من كورونا

سجلت 30 حالة وفاة فقط خلال الـ «24» ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 278835 ، فيما بلغت حالات التعافي 2533 لتسجل إجمالي حالات تعافي 240081 ، ، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 2917 خلال الـ «24» ساعة الماضية.

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