فرق البحث والإنقاذ تنتشل طفلًا هنديًا ومقيمًا يمنيًا من الغرق

تمّكنت فرق البحث والإنقاذ، التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل، من إنقاذ طفل هندي الجنسية (8 سنوات) جرفته التيارات البحرية خلال سباحته بشاطئ دارين، إضافة إلى إنقاذ مقيم يمني تعرض لغرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء السباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام «DMRCC» من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالجبيل، يفيد بأن التيارات البحرية جرفت طفلًا على طوق سباحة.

وقال القريني، إنه تم على الفور توجيه فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع، وجرى إنقاذ الطفل، وهو بصحة جيدة؛ حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية.

Advertisements

وأضاف، أن دوريات البحث والإنقاذ نجحت أيضًا، في إنقاذ مقيم (يمني الجنسية)، تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته، ونقلته إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وأهاب القريني، بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيُّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة.

اقرأ أيضًا:

أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي العريف «المعشي» من منسوبي حرس الحدود بالداير