الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر بسبب الأمطار الرعدية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يكشف عن ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة، وبعض محافظاتها.

وأوضح العقيد جمعان بن دايس الغامدي المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، أن هناك نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسوف تستمر هذه الحالة حتى يوم غدً الإثنين.

وأهاب الدفاع المدني، بالجميع بأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات، وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، منوهة إلى أنها في خدمة الجميع، ويمكن التواصل معها على الرقم ٩٩٨، على مدار الساعة.