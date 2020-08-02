بلدية الشوقية تُنفذ 265 جولة رقابية على صالونات الحلاقة

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية مكثفة على صالونات الحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية؛ ضمن جهود حماية الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم تنفيذ 265 جولة رقابية على صالونات الحلاقة الرجالية، أسفرت عن ضبط بعض الصالونات المخالفة بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا تمثلت في عدم توفر مقياس للحرارة، وعدم لبس الواقي البلاستيكي للوجه، وعدم وجود مُلصقات على الأرض للتباعد، إضافةً إلى عدم تنفيذ اللوحات الإرشادية على مداخل الصوالين.

وأشار المهندس أكرم الحربي إلى تكثيف الجولات على صالونات الحلاقة وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية كافة والتزام العمالة بحصولهم على الشهادات الصحية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، في الالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن مخالفات صالونات الحلاقة للحفاظ على سلامتهم.