بالصور.. «بلدية أجياد» تغلق 3 مطاعم خالفت الاشتراطات الصحية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً ببلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولات رقابية على المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن مخالفات المطاعم المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخل المطاعم، مشيراً إلى إتلاف 40 كيلوجراماً مواد غذائية تالفة؛ بسبب سوء الحفظ والتخزين.

وأكَّد «أل زيد» أن البلدية تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن كافة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية بالتواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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