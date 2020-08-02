مصادرة 450 كيلو لحومًا مجهولة.. ضبط سكن عمال مخالف يُستخدم لسلخ المواشي

يفتقر الاشتراطات الصحية

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رأس تنورة، بالتعاون مع شرطة المحافظة، سكن عمال يُستخدم كمسلح لذبح المواشي بطريقة عشوائية مخالفة للأنظمة، ويفتقر للاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني، أنه تم إغلاق المنزل وصودرت الكميات الموجودة بداخله وأُتلفت، وقد بلغت ٤٥٠ كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن البلدية مستمرة في تكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي والصحة العامة. اقرأ أيضًا: بالصور.. «أمانة الطائف» تغلق مسلخ دواجن لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية

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