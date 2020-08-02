غريب التميمي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة الرياض الشيخ: غريب بن علي بن جارالله التميمي، بعد معاناة مرضية. رحمه الله وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه، وجعل ما أصابه رفعة لدرجاته. وتقيداً بالإجراءات والاحترازات التي وضعت لمواجهة جائحة كـورونـا فقد تقرر أن تتم الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة النسيم بمدينة الرياض بعد صلاة عصر يوم غدٍ الإثنين 13 ذي الحجة 1441هـ.. ويتقبل أبناؤه العزاء على الأرقام التالية: ابنه: الدكتور وليد: 0505213301 ابنه: رجل الأعمال عدنان: 0508530380 ابنه: رجل الأعمال حمد: 0509299394 ابنه: طبيب الأسنان الدكتور علي: 0542917772 إنا لله وإنا إليه راجعون



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