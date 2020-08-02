السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة لأداء طواف الوداع وختام المناسك



أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة؛ أنجزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وأكد أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عزوجل- ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وكافة الجهات الصحية والأمنية التي سخرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين. وأضاف أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا هو نتاج متابعة مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وذلك لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.

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