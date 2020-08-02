

الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

يلقي فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم المحاضرة الختامية لبرنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة عبر قناة الوزارة باليوتيوب .

يشار إلى أن برنامج " حج بسلام وأمان" من البرامج النوعية التي أطلقها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإوشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بداية موسم الحج، وشهد عشر محاضرات علمية بمعدل محاضرتين يومياً، شارك في تقديمها نخبة من العلماء وعدد من دعاة الوزارة بموضوعات عن الحج وأحكامه، والحث على الوسطية واغتنام الأوقات الفاضلة لاسيما شهر ذي الحجة .

// انتهى //

19:18ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / خطيب مسجد قباء يحاضر عن أثر الحج في المسلم في ختام برنامج حج بسلام وأمان عبر البث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.