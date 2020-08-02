السعودية اليوم / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



عمّان 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1116 حالة.

// انتهى //

18:50ت م

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عمّان 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1213 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1116 حالة.// انتهى //18:50ت م0106

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