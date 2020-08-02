السعودية اليوم / باكستان تسجل 6 حالات وفاة جديدة و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد



إسلام آباد 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و 553 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 279698 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5979 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 248577 حالة، بينما توجد 1064 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:33ت م

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إسلام آباد 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 279698 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5979 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 248577 حالة، بينما توجد 1064 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:33ت م0103

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