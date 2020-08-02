السعودية اليوم / العراق يسجل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2447 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4868, فيما سُجلت 2611 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 91886 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 32397 , منهم 498 في العناية المركزة.

// انتهى //

18:27ت م

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بغداد 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 129151 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4868, فيما سُجلت 2611 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 91886 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 32397 , منهم 498 في العناية المركزة.// انتهى //18:27ت م0101

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