السعودية اليوم / الصحة : مراكز " تأكد" تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا



الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

أوضحت الصحة أن مراكز "تأكد" تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس

وخصّصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، علماً أن مراكز (تأكد) في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة .

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

18:24ت م

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الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأوضحت الصحة أن مراكز "تأكد" تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا كوفيد19.وخصّصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، علماً أن مراكز (تأكد) في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة .وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //18:24ت م0098

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