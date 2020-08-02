السعودية | نائب الأمير ولي العهد في الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:01 مساءً, 2 أغسطس 2020 م المناطق - واس أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام 1441 هـ بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت واستنفرت جل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل تفان وإخلاص، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تبذلها القطاعات كافة للحفاظ على سلامة وصحة الحجيج.

وسأل سموه في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الباري – جل وعلا – أن ينعم على المملكة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت برقية تهنئة مماثلة.

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