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النيابة العامة: استغلال الطفل في التسويق إيذاء يوجب المساءلة
منع تأجير الدراجات للطفل أقل من 12 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن الطفل يتمتع بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعًا ونظامًا، ويُحظر المساس بها تحت أي ذريعة كانت.
وتابعت النيابة أن الطفل يحظى بتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة فيما يقدم له من ألعاب ترفيهية تتناسب مع سنه.
وأوضحت أن من بين أوجه الإيذاء والإهمال التي تستوجب المساءلة استغلال الطفل في التسويق التجاري أو استغلاله اقتصاديًا.
ومن بين أوجه الإيذاء تأجير الدراجات للطفل أقل من 12 عامًا.
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