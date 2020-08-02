فيديو.. أمانة مواطنة تعيد 25 ألف ريال لصاحب محل بحفر الباطن

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قادت أمانة مواطنة إلى إعادة مبلغ يقدر بـ25 ألف ريال لصاحب محل في محافظة حفر الباطن عندما وُضعت بطريق الخطأ في أكياس مشترياتها من المحل.

وفي التفاصيل، ذكر صالح العنزي في تصريح لـ “متابعات الخليج 365” أن زوجته ذهبت إلى السوق في ليلة العيد مع أبنائها، وأثناء تسوقهم كانت الشرطة تحث أصحاب المحلات على الإغلاق في الساعة الـ12 صباحًا وعند العودة للمنزل تفاجأت بوجود مبلغ كبير في كيس المشتريات – لم يعلموا حينها كم هو المبلغ – ليبادروا بالتواصل مع حساب تويتر معروف في المحافظة بإعلاناته التجارية وتم إعلامه بما حدث ليتم الإعلان عبر الحساب ومن ثم الوصول لصاحب المحل.

Advertisements

وأضاف العنزي: وفي نفس اليوم أصرّ صاحب المحل على حضورنا مع الأهل وتم مكافأتنا بمبلغ بعد إصراره، لتتوالى بعد ذلك الهدايا والمبالغ من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بمحافظة حفر الباطن، مع العلم أن ما قمنا به هو واجب وأمانة يجب على كل مسلم مراعاتها وأنه لا يبتغي من ذلك العمل سوى الأجر والمثوبة من الله.

ومن جانبه، ذكر فهد بن روية مؤسس حساب تويتر المشار إليه، أنه في البداية وصلته رسالة من ابنة العم صالح وأخبرته بما حدث ليقوم بالتواصل مع صاحب المحل الذي سبق أن نشر إعلانًا تجاريًا له وبعدها تواصل مع العم عايد وقابله ومن ثم استلم المبلغ.

وأضاف ابن روية: بعدها تواصل معي أحد أصحاب المحلات يريد تقديم هدايا للعم صالح نظير ما قام به، وقمت بنشر ذلك ليتواصل بعدها عدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات لتقديم هدايا عبارة عن مبالغ مالية وقسائم شرائية وكوبونات وهدايا عينية، ووصلت قيمة المبالغ إلى خمسين ألف ريال أمس حتى عصر السبت.

المزيد

جديد الأخبار