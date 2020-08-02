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مراكز تأكد تواصل فحص كورونا على مدار 24 ساعة
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت وزارة الصحة أن مراكز تأكد تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا كوفيد-19.
من يجب عليه زيارة مراكز تأكد ؟
وخصّصت الصحة مراكز تأكد للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، علماً أن المراكز في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة .
تغطية جميع المناطق قريبًا
وتوجد تأكد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .
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