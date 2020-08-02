تشييع جثمان “المصارير” أحد أفراد قوات المجاهدين توفي أثناء عودته بعد المشاركة في الحج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 أغسطس 2020 06:13 مساءً - ‏41 دقيقة مضت أخبار السعودية 143 زيارة

أدى أهالٍ بمركز الحيانية بحوطة بني تميم، بحضور مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد الحسيني، صلاة الميت على رجل الأمن مناحي زامل عبدالله المصارير الذي توفي أمس الأول في حادِث مروري.

وكان الفقيد “زامل المصارير” في طريق عودته إلى الحيانية بعد مشاركته في مهمة الحج، حيث وقع له الحادِث؛ ما أدى لوفاته، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد تمت الصلاة عليه ودفنه أمس السبت في مقبرة الحيانية، بحضور عدد من زملائه.

وقد نقل اللواء خالد الحسيني تعازي قيادة المجاهدين لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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من جهتهم، عبرت أسرة الفقيد عن تقديرهم لوقوف قيادة المجاهدين معهم في المصاب، لافتين إلى أن ذلك كان له الأثر في التخفيف عنهم.