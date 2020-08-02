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تدور، غداً الاثنين، عجلة منافسات الدوري الأردني لكرة القدم بعد توقف دام 5 أشهر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، إثر إقامة المرحلة الأولى.
وانطلق الدوري مطلع مارس، لكن المنافسات علّقت لأسبوعين بعد المرحلة الأولى في انتظار اتفاق بشأن مطالب مالية للأندية، قبل أن يحول تفشي وباء "كوفيد-19" دون استكماله.
وتستكمل الأندية الـ12 المشاركة في الدوري، التنافس على اللقب في غياب المشجعين ووفق إجراءات احترازية صارمة اتخذها الاتحاد المحلي للعبة، وصادقت عليها لجنة الأوبئة المختصة بإدارة ملف "كوفيد-19" في المملكة.
وتنطلق المرحلة الثانية، الاثنين، باستضافة "الوحدات" لنظيره "السلط" على ملعب عمان الدولي، فيما يشهد ملعب الحسن بإربد لقاء "الرمثا" مع "الأهلي".
ويتصدر "الوحدات" الترتيب بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن "الصريح" و"سحاب" و"معان"، أمام "الحسين" و"الجزيرة" و"الفيصلي" و"الرمثا" بنقطة واحدة، و"البقعة" و"السلط" و"شباب الأردن" و"الأهلي" دون نقاط.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 06:55 PM
بعد توقف دام 5 أشهر بسبب فيروس كوروناوفق إجراءات احترازية صارمة.. انطلاق الدوري الأردني بدون جمهور
تدور، غداً الاثنين، عجلة منافسات الدوري الأردني لكرة القدم بعد توقف دام 5 أشهر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، إثر إقامة المرحلة الأولى.
وانطلق الدوري مطلع مارس، لكن المنافسات علّقت لأسبوعين بعد المرحلة الأولى في انتظار اتفاق بشأن مطالب مالية للأندية، قبل أن يحول تفشي وباء "كوفيد-19" دون استكماله.
وتستكمل الأندية الـ12 المشاركة في الدوري، التنافس على اللقب في غياب المشجعين ووفق إجراءات احترازية صارمة اتخذها الاتحاد المحلي للعبة، وصادقت عليها لجنة الأوبئة المختصة بإدارة ملف "كوفيد-19" في المملكة.
وتنطلق المرحلة الثانية، الاثنين، باستضافة "الوحدات" لنظيره "السلط" على ملعب عمان الدولي، فيما يشهد ملعب الحسن بإربد لقاء "الرمثا" مع "الأهلي".
ويتصدر "الوحدات" الترتيب بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن "الصريح" و"سحاب" و"معان"، أمام "الحسين" و"الجزيرة" و"الفيصلي" و"الرمثا" بنقطة واحدة، و"البقعة" و"السلط" و"شباب الأردن" و"الأهلي" دون نقاط.
، وفق إجراءات احترازية صارمة.. انطلاق الدوري الأردني بدون جمهور ،
المصدر : الخليج 365
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