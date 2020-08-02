، نصف مليون إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات جراء الفيروس يبلغ 8253 حالة

أعلنت جنوب افريقيا تجاوز 500 ألف اصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في البلاد، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في القارة الأفريقية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد الإصابات بلغ 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما بلغ عدد الوفيات 8253 حالة.فيروس كورونا الجديد