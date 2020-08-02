محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون عبر اتصال هاتفي تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 06:36 PM استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون عبر اتصال هاتفي Advertisements وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية ،

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