شكرا لقرائتكم خبر عن "وادي نجران" يواصل جريانه ومن حوله تبرز أهم المواقع التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

يواصل سيل وادي نجران جريانه منذ عدة أيام، وذلك عبر سد نجران والشعاب والأودية التي تصب في مجرى الوادي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة نجران هذه الأيام، وما زالت الفرصة مهيأة - بمشيئة الله - لهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة .

وأسهمت الأجواء الغائمة مع جريان سيل الوادي في إبراز صورة جمالية ومنظر طبيعي غاية في الجمال والإبداع .

وشكلت المواقع التاريخية التي تشتهر بها المنطقة مثل: قصر سعدان، وقلعة رعوم، وجبل أبو همدان، وبيوت الطين القديمة، ومزارع القمح والعنب والنخيل على ضفاف الوادي مع جريان السيل بُعداً جمالياً من كنوز الطبيعة الجذابة التي تحظى بها منطقة نجران.