شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البنجلاديشي القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البنجلاديشي القضايا المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.