فيديو.. الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى ضيوف الرحمن طواف الوداع في اليوم الثاني من أيام التشريق وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد واصلوا اليوم رمي الجمرات الثلاث حيث بدأوا بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة وفق خطة تفويج معدة سلفًا تحقق التباعد وفق الإجراءات الاحترازية حيث تم تخطيط مسارات جسر الجمرات ووضع ملصقات على الأرض للتقيد بمسافات آمنة بين الحجيج.

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اكتمال الاستعدادات لأداء طواف الوداع

وكان قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل أكد أمس اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

وقال اللواء العقيل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: نعمل على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولًا إلى أداء طواف الوداع، حيث رُتب دخولهم من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي.

ولفت قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام النظر إلى استعداد قوة أمن الحرم للمشاركة مع جميع الجهات الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

4 محاور لأمن المسجد الحرام

يذكر أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

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