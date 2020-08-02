شراب الجزر علاج منزلي بسيط لعلاج السعال وإزالة البلغم 

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعرف الجزر بفوائده لتقوية النظر لكنه أيضًا مفيد لعلاج السعال، حيث يُعد مكونًا رائعًا لإزالة البلغم عند دمجه مع مكونات أخرى، بحسب موقع Daily Health Post.

وفي حين تحتوي معظم أدوية السعال على لون اصطناعي ونكهة اصطناعية ومواد حافظة، فإن هذا العلاج خالٍ من هذه المواد ومذاقه أفضل.

كيف يعمل الجزر مع السعال؟

الجزر غني بالمغذيات، ويحتوي على الفيتامينات A و C و K بالإضافة إلى مستويات عالية من البوتاسيوم، ولطالما عرف الخبراء أن فيتامين A يلعب دورًا في وقف انتشار العدوى والحفاظ على كثافة الأسطح المخاطية مثل تلك التي تتكون منها الرئتان، كما يتمتع فيتامين C بفوائده العديدة في تعزيز جهاز المناعة.

مكونات إضافية مع الجزر:

اخلط القليل من العسل الذي يتمتع بخواص مضادة للفيروسات والبكتيريا، والذي يعمل أيضًا على علاج التهاب الحلق، مع القليل من الجنزبيل الذي يعمل أيضًا على تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

مكونات الشراب المنزلي البسيط:

1/2 كجم من الجزر

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3-4 ملاعق كبيرة من العسل

ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المفروم الطازج

قم بتقطيع الجزر إلى قطع صغيرة ووضعه في قدر صغير مع الماء حتى يُغطى بالكامل، ثم يُطهى على نار متوسطة، وبمجرد أن يغلي أضف الزنجبيل، واتركه على النار حتى يصبح الجزر ناعمًا.

وبعد ذلك يُصفى من خلال مصفاة فوق وعاء كبير، واخلط معه الزنجبيل حتى يصبحان متجانسين، ثم ضع العسل في ماء الجزر الفاتر وقلبه حتى يذوب.

وأخيرًا، أضف الماء إلى الجزر المهروس وامزج مرة أخرى، ثم احفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

كيف يُستعمل؟

خذ 3-4 ملاعق من الشراب يوميًا وستلاحظ تحسنًا كبيرًا، حيث يساعد على إخراج البلغم من رئتيك بعد يوم أو يومين من الاستخدام المنتظم.

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