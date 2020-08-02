جازان تسجل 132 حالة كورونا جديدة وتعافي 81

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

ارتفعت حالات كورونا في جازان 132 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 15 مدينة، حيث سجلت جازان 52 إصابة، وبيش 20 إصابة، وأبو عريش 20 إصابة، وصامطة 13 إصابة، وصبيا 9 إصابات، والعيدابي 7 إصابات، وأحد المسارحة إصابتين، والريث إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والدائر، وفيفاء، وضمد، والطوال، والحرث، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 81 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة في كل من جازان، وصبيا، وصامطة.

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إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5979 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4482 حالة، وبلغ عدد الوفيات 66 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1431 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 278835 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 240081 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2917 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 35837 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2011 حالة.

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