محمد بن مسعود - الدمام - طبقاً لبيان سلطة الطيران المدني العراقية قالت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا. وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا. 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 05:25 PM Advertisements طبقاً لبيان سلطة الطيران المدني العراقية تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا قالت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا. وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا. الكلمات المفتاحية ، تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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