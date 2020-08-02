محمد بن مسعود - الدمام - سقوط أعمدة للضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة. ورصدت "الخليج 365" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض. وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 05:14 PM Advertisements سقوط أعمدة للضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة. ورصدت "الخليج 365" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض. وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة. الكلمات المفتاحية

، انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة ،

المصدر : الخليج 365

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