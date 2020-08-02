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محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة إن مراكز "تأكد" تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا كوفيد-19، حيث خصّصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) عبر الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj ، علماً بأن مراكز تأكد في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة.
وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 05:02 PM
قالت وزارة الصحة إن مراكز "تأكد" تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا كوفيد-19، حيث خصّصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) عبر الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj ، علماً بأن مراكز تأكد في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة.
وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.
، "الصحة": مراكز "تأكد" تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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