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فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

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محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت من مساء يوم عرفة لتمتد إلى صلاة يوم العيد والإفطار بعد ذبح الأضاحي

نظمت دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية العديد من البرامج الاجتماعية والدينية والمعايدات لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وانطلقت الفعاليات التي شملت "دور رعاية المسنين والمسنات ومراكز التأهيل للإناث بحي القدس والدرعية والخرج ودور الملاحظة للبنين والتربية الاجتماعية للبنات ودار الضيافة للفتيات ومؤسسة رعاية الفتيات" من مساء يوم عرفة بالمحاضرات الدينية والتثقيفية عن فضل وآداب صيام يوم عرفة والعيدين وبشراء الأضاحي وتجهيزات العيد لتمتد إلى صلاة يوم العيد والإفطار بعد ذبح الأضاحي ثم تبادل التهاني والتبريكات وتوزيع بطاقات المعايدة والعيديات والهدايا على جميع المقيمين والمقيمات.

وتأتي هذه البرامج والمعايدات لتؤكد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض بفئاتها المشمولة بالرعاية داخل فروع الإيواء في جميع الظروف والأحوال واستثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية لغرس القيم والمفاهيم الدينية والتربوية في نفوسهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

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فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 05:00 PM

انطلقت من مساء يوم عرفة لتمتد إلى صلاة يوم العيد والإفطار بعد ذبح الأضاحي

فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نظمت دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية العديد من البرامج الاجتماعية والدينية والمعايدات لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وانطلقت الفعاليات التي شملت "دور رعاية المسنين والمسنات ومراكز التأهيل للإناث بحي القدس والدرعية والخرج ودور الملاحظة للبنين والتربية الاجتماعية للبنات ودار الضيافة للفتيات ومؤسسة رعاية الفتيات" من مساء يوم عرفة بالمحاضرات الدينية والتثقيفية عن فضل وآداب صيام يوم عرفة والعيدين وبشراء الأضاحي وتجهيزات العيد لتمتد إلى صلاة يوم العيد والإفطار بعد ذبح الأضاحي ثم تبادل التهاني والتبريكات وتوزيع بطاقات المعايدة والعيديات والهدايا على جميع المقيمين والمقيمات.

وتأتي هذه البرامج والمعايدات لتؤكد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض بفئاتها المشمولة بالرعاية داخل فروع الإيواء في جميع الظروف والأحوال واستثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية لغرس القيم والمفاهيم الدينية والتربوية في نفوسهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

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، فروع الإيواء بالرياض تعايد المشمولين برعايتها وسط الإجراءات الإحترازية ،
المصدر : الخليج 365

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