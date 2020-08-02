، تكريم "الفهيقي" بعدما أمضى 32 عاماً في خدمة الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الرقباء تلقى الإشادة من مدير الإدارة العامة للمرور

كرّم سعادة اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور؛ رئيس الرقباء نايف بن مجزع الفهيقي من مرور الجوف، تقديراً لخدماته خلال أعمال الحج على مدار 32 عاماً.

وقال "البسامي": يشرفني أن أقف على أحد أبنائي وأفخر بأن أكون معه في الميدان مثمناً له ولكافة زملائه جهودهم المميزة والمشكورة في تنفيذ العمل على أكمل وجه، وهو مثال حي على الانضباط والأخلاق والتعامل مع الحجاج وزوار بيت الله الحرام وكذلك مع زملائه وقادته.

و أعرب "الفهيقي" عن شكره وتقديره للواء "البسامي" على هذا التكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البلاد.