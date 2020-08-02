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كرّم سعادة اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور؛ رئيس الرقباء نايف بن مجزع الفهيقي من مرور الجوف، تقديراً لخدماته خلال أعمال الحج على مدار 32 عاماً.
وقال "البسامي": يشرفني أن أقف على أحد أبنائي وأفخر بأن أكون معه في الميدان مثمناً له ولكافة زملائه جهودهم المميزة والمشكورة في تنفيذ العمل على أكمل وجه، وهو مثال حي على الانضباط والأخلاق والتعامل مع الحجاج وزوار بيت الله الحرام وكذلك مع زملائه وقادته.
و أعرب "الفهيقي" عن شكره وتقديره للواء "البسامي" على هذا التكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البلاد.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 04:48 PM
رئيس الرقباء تلقى الإشادة من مدير الإدارة العامة للمرورتكريم "الفهيقي" بعدما أمضى 32 عاماً في خدمة الحجاج
كرّم سعادة اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور؛ رئيس الرقباء نايف بن مجزع الفهيقي من مرور الجوف، تقديراً لخدماته خلال أعمال الحج على مدار 32 عاماً.
وقال "البسامي": يشرفني أن أقف على أحد أبنائي وأفخر بأن أكون معه في الميدان مثمناً له ولكافة زملائه جهودهم المميزة والمشكورة في تنفيذ العمل على أكمل وجه، وهو مثال حي على الانضباط والأخلاق والتعامل مع الحجاج وزوار بيت الله الحرام وكذلك مع زملائه وقادته.
و أعرب "الفهيقي" عن شكره وتقديره للواء "البسامي" على هذا التكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البلاد.
، تكريم "الفهيقي" بعدما أمضى 32 عاماً في خدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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