شكرا لمتابعة خبر عن حساب أمين جدة على «واتساب» يتعرض للاختراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تعرض حساب أمين محافظة جدة المهندس صالح بن علي التركي، على " واتساب " للاختراق، وجاء ذلك بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك.
وحذر التركي من التجاوب مع أي رسالة لحين استرجاع حسابه، قائلا:" السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، للإحاطة تم اختراق حسابي في واتساب ".
وأضاف التركي:" نرجو عدم التجاوب مع أي رسالة إلى حين استرجاع الحساب، وسوف يتم إخباركم في حال استرجاع الحساب.. صالح علي التركي ".
كانت هذه تفاصيل خبر حساب أمين جدة على «واتساب» يتعرض للاختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.