شكرا لمتابعة خبر عن حساب أمين جدة على «واتساب» يتعرض للاختراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تعرض حساب أمين محافظة جدة المهندس صالح بن علي التركي، على " واتساب " للاختراق، وجاء ذلك بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك.

وحذر التركي من التجاوب مع أي رسالة لحين استرجاع حسابه، قائلا:" السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، للإحاطة تم اختراق حسابي في واتساب ".

وأضاف التركي:" نرجو عدم التجاوب مع أي رسالة إلى حين استرجاع الحساب، وسوف يتم إخباركم في حال استرجاع الحساب.. صالح علي التركي ".