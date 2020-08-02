شكرا لمتابعة خبر عن الخرج تتصدر حالات الإصابة بكورونا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت الرياض تسجيل إصابات بفيروس كورونا منخفضة؛ حيث بلغت إصابات اليوم 94 حالة فقط.

وبلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 56,532 حالة؛ فيما سجلت الخرج اليوم 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها وادي الدواسر 8 حالات، أما المجمعة والزلفي فقد تم رصد 7 حالات، بعدها 6 حالات في الدرعية، ثم 5 حالات في السليل، ثم 4 في حوطة بني تميم وعفيف، وأخيراً رصد حالتين في الدلم والمزاحمية والدوادمي.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 336 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 56,429 حالة تعافٍ، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 888 حالة وفاة.