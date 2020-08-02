شكرا لمتابعة خبر عن الحج: سيخضع الحجاج لفحص طبي بعد انتهاء المناسك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح سليمان؛ موقف الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج خلال هذا الموسم . أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح سليمان؛ موقف الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج خلال هذا الموسم . وقال نائب وزير الحج عبر تصريحات تلفزيونية: "بعد انتهاء مناسك الحج سيخضع الحجاج للفحص الطبي"

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