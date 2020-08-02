شكرا لمتابعة خبر عن وزارة النقل تنبه اهالي المدينة المنورة بتهدئة السرعة لوجود أمطار على طريق حائل المزدوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): طالب فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة مستخدمي طريق المدينة،بأخذ الحيطة بسبب وجود أمطار. طالب فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة مستخدمي طريق المدينة،بأخذ الحيطة بسبب وجود أمطار. وقال فرع الوزراة عبر حسابه "تويتر" تنبيه لأهالي المدينة بطريق حائل المزدوج بأن عليهم أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنويه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل تنبه اهالي المدينة المنورة بتهدئة السرعة لوجود أمطار على طريق حائل المزدوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.