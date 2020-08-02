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شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقدم نصائحها للمستهلكين بشأن حفظ اللحوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين ،بالمدة الزمنية المفترض أن تحفظ فيها اللحوم المطبوخة، حيث أوضحت في رسائل توعوية، بأنه يجب استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طبخها، على أن يتم حفظ المتبقي منها بالثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام.
وقالت الهيئة في حالة الرغبة في تخزين اللحوم في "الفريزر"، بأنه يفضل تبريدها أولا في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى الفريزر، وذلك للمحافظة على جودة اللحم وطراوته.
وتابعت الهيئة بأنه عند تخزين اللحوم في الثلاجة يجب وضعها في أوان مغلقة بإحكام في أسفل الثلاجة لمنع تساقط السوائل منها على الأطعمة الأخرى.
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