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شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة لأبناء الملك سعود أثناء مشاركتهم في عملية تحرير الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مؤسسة الملك سعود عن صور نادرة من عملية تحرير الكويت " عاصفة الصحراء " عام 1411 هـ ، وذلك بالتزامن مع ذكري العدوان العراقي الغاشم على الكويت.
وأظهرت الصور مشاركة العديد من أبناء الملك سعود رحمه الله في عاصفة الصحراء ومنهم ،الأمير الدكتور سلمان بن سعود ، والأمير نهار بن سعود ، والأمير مصعب بن سعود ، والأمير معتز بن سعود رحمه الله ، إذ كان موقف المملكة حينها معروف ودعمت تحرير الكويت عسكرياً ومالياً .
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