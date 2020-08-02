شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان المصارير أحد أفراد قوات المجاهدين وذلك بعد وفاته بعد مشاركته في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعد وفاته أمس في حادث مروري أدى أهالي مركز الحيانية بحوطة بني تميم، صلاة الجنازة على رجل الأمن مناحي زامل عبدالله المصارير ، وذلك بحضور مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد الحسيني.

وتوفي الفقيد “زامل المصارير” في طريق عودته إلى الحيانية بعد مشاركته في مهمة الحج، حيث وقع له الحادِث؛ ما أدى لوفاته، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد تمت الصلاة عليه ودفنه أمس السبت في مقبرة الحيانية، بحضور عدد من زملائه.

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و نقل اللواء خالد الحسيني تعازي قيادة المجاهدين لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، حيث عبرت أسرة الفقيد عن تقديرهم لوقوف قيادة المجاهدين معهم في المصاب، لافتين إلى أن ذلك كان له الأثر في التخفيف عنهم.