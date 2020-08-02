شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» يكشف القراءات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن مقياس درجة الحرارة في السيارة يكون تقريبي وليس تحقيقي .

وقال "الزعاق " في فيديو له انه يجب الإنتظار قليلاً بعد ركوب السيارة لمعرفة درجة الحرارة الصحيحة لأن المعايير للسيارة المتحركة وليست المتوقفة .

وأشار ان درجة الحرارة الحقيقية تكون بعد 20 دقيقة من حركة السيارة، لأن الحرارة تكون في احتباس أثناء توقفها مما يؤثر على قراءتها ، وكذلك لا يؤخذ بالقراءة حال ارتداد السيارة لأن عدم استقرار الموتور يؤثر على حساس القراءة .