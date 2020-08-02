السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد 2 أغسطس 2020 عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أي منذ شهر نيسان / أبريل الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 1357 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1573 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 30 أبريل عندما تم رصد 1344 إصابة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 30 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع رقم اليوم السابق (21 وفاة).

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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 278835، بما في ذلك 2917 حالة وفاة و35837 حالة نشطة منها 2011 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 2533 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الوباء في البلاد إلى 240081 شخصا.

ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى عدم تسجيل إصابات في المشاعر المقدسة خلال أداء مناسك الحج هذا العام 2020.