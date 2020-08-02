المدير لمنظمة الصحة العالمية في الإحاطة إعلامية بشأن مرض كوفيد ١٩

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‏‎#بسلام_آمنين | “أهنئ المملكة على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان”، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الإحاطة إعلامية بشأن مرض كوفيد- 19. ‎#التواصل_الحكومي





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