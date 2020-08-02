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‏| تأثير الإعلام على عقول الجماهير | الإعلام قادر بأن “يجرّم البريء ويبرأ المجرم” وقادر على إخفاء الحقائق لمحاولة تأطير فكرك كما تريد سياسته لا كما يريد الواقع والمنطق.





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