«أبشر» توضح البيانات المطلوبة لتفادي مشكلة استمرار تسجيل السيارة بعد بيعها

أوضحت منصة أبشر، البيانات المطلوبة لحل مشكلة استمرار تسجيل السيارة باسم صاحبها بعد بيعها.

وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن البيانات المطلوبة لحذف السيارة المسجلة باسم صاحبها بعد بيعها، هي «الاسم الثلاثي، ورقم هوية البائع، ورقم هوية المشتري، وصورة من إيصال التحويل، ورقم هاتف للتواصل».

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستخدمين مفاده: «لي أكثر من 30 يومًا من تاريخ بيع سيارة وإلى الآن تدخل قيمة السيارة إلى حسابي و تواصلت مع البنك وأفادني بأن الموضوع تبع منصة أبشر».

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