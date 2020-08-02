بالصور.. «مطعم شعبي» بصالون حلاقة والجهات الرقابية تتدخل

تُديره عمالة وافدة مُخالفة
ضبط مراقبو بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، محلًّا مُخالفًا للنشاط التجاري المُرخّص له، بأحد الأحياء العشوائية ضمن نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنَّ مراقبي قسم الرقابة الصحية في البلدية، تمكنوا خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق العشوائية من ضبط محلّ غير مُرخّص يمارس نشاط تقديم الأكلات الشعبية بلوحة صالون حلاقة.
وقال «مكَّاوي»، إنَّ المحل يُدار من قِبل عمالة وافدة مُخالفة، دون توفر شهادات صحية، مشيرًا إلى إتلاف الأطعمة، ومصادرة أنابيب الغاز والأواني المستخدمة، وإغلاقه فورًا، واستدعاء الكفيل لمراجعة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ومخالفته بالحد الأعلى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتُشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
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