تغريم مخالفين 18 ألف ريال لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية في الجوف

أوقعت الجهات الأمنية، بمنطقة الجوف غرامات مالية وصلت 18 ألف ريال بحق عدد من المخالفين الذين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، أنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، بحق 18 مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال، وفق الحساب الرسمي للأمن العام عبر تويتر.

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