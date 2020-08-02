إخماد حريق في مستودعين بحي المصانع بالرياض

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، فجر اليوم الأحد، من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع بالرياض. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض عن تلقي مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني فجر اليوم بلاغا حول حريق في حي المصانع، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين، ونظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، ومستودع (إطارات) نتج عنه تصاعد لهب وأدخنة بكمية عالية، وبذل رجال الدفاع المدني جهودا مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة له وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات -ولله الحمد- وما زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة.



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