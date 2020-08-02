نفاد تذاكر فعالية لفة العيد بعد التمديد

نفدت تذاكر فعالية «لفة العيد» التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بعد أن أعلن عن تمديد الفعالية حتى الخميس المقبل. وتأتي لفة العيد ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز، حيث سجلت فعاليات «لفة ولمة العيد» إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من الزوّار، مع الالتزام بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية من خلال جدولة أوقات الفعاليات لتحقق معها قواعد التباعد الاجتماعي تماشيًا مع التوجهات الحكومية للعودة بحذر، كما يستطيع زوّار المركز حجز تذاكر «لمّة العيد» عبر موقع إثراء الإلكتروني https://www.ithra.com/، حيث يتطلب الحضور الحجز مسبقًا.



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