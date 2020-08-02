

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب نجران مبادرة "فرحة العيد" لمشاركة رجال الأمن عيد الأضحى المبارك مثمنين لهم الدور الكبير الذي يقومون به للحد من تفشي جائحة كورونا . وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب نجران الدكتور علي مانع آل شهي لـ«دوت الخليج» أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة اللجنة التي تحرص دائماً على مشاركة رجال الأمن الذين هم الحصن الحصين وصمام الأمان بعد الله لهذه البلاد الطاهرة فرحتهم وهم يقضون أيام العيد في ميادين الشرف، ويقدمون كافة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين ويستشعرون فرحة العيد وبهجته من خلال ما يقدمونه للمواطنين والمقيمين بكل سعادة ورحابة صدر تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة. وقال المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب نجران أحمد آل عتيق، إنه جرى تنفيذ المبادرة بعدد من المتطوعين، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لرجال الأمن في هذه المناسبة الغالية، ونسأل الله أن يعيدها علينا وعلى بلادنا بالفرح والمسرات، وكذلك لدينا العديد من البرامج لدعم كافة شرائح المجتمع والتي سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنمية قرى جنوب نجران تنفذ مبادرة فرحة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.